Dünyada yaşamın en eski izleri: Arjantin'de 3 milyar yıllık fosiller bulundu

Arjantin'deki Puna de Atacama platosunda gezegende yaşamın en eski kanıtlarını sunabilecek dev stromalitler keşfedildi. Stromatolitler; mavi-yeşil alglerin veya siyanobakterilerin fotosentez yoluyla büyümesiyle oluşan katmanlı kayalardır.



Yapılar, Dünya üzerindeki en eski ekosistemlerden biri olarak kabul ediliyor. NASA'ya göre bu stromatolitler gezegenimizdeki yaşama dair en eski fosil kanıtlarını temsil ediyor.



3,5 MİLYAR YIL ÖNCESİNE AİT YAŞAM İZİ

Colorado Boulder Üniversitesi'nin jeoloji bilimleri bölümünde bir profesör olan Brian Hynek, "Bunlar kesinlikle gezegenimizdeki en eski makrofosillerden bazıları ve modern Dünya'da gerçekten nadir görülen bir ortamda bulunuyor." dedi. Ekosistemin belgelenmesine yardımcı olan profesör, "Bunlar, gezegenimizdeki yaşamın 3,5 milyar yıl önce nasıl görünebileceğine dair uzak geçmişe açılan bir pencere." ifadelerini kullandı.



Antik dev stromatolitler, Dünya'nın yaklaşık 4,6 milyar ila 541 milyon yıl önceki erken zaman aralığını kapsayan döneminde sıkça karşılaşılan yapılardı. Ancak günümüzde Dünya çapında seyrek olarak görülüyor.



Hynek, modern stromatolitlerin nispeten küçük olduğunu, oysa antik stromatolitlerin eskiden 6 metre uzunluğa ve 5 ila 7 metre genişliğe kadar büyüdüğünü söyledi.

