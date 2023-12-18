Dünyada yaşamın en eski izleri: Arjantin'de 3 milyar yıllık fosiller bulundu

Arjantin'deki Puna de Atacama platosunda gezegende yaşamın en eski kanıtlarını sunabilecek dev stromalitler keşfedildi. Stromatolitler; mavi-yeşil alglerin veya siyanobakterilerin fotosentez yoluyla büyümesiyle oluşan katmanlı kayalardır.
Yapılar, Dünya üzerindeki en eski ekosistemlerden biri olarak kabul ediliyor. NASA'ya göre bu stromatolitler gezegenimizdeki yaşama dair en eski fosil kanıtlarını temsil ediyor.
3,5 MİLYAR YIL ÖNCESİNE AİT YAŞAM İZİ
Colorado Boulder Üniversitesi'nin jeoloji bilimleri bölümünde bir profesör olan Brian Hynek, "Bunlar kesinlikle gezegenimizdeki en eski makrofosillerden bazıları ve modern Dünya'da gerçekten nadir görülen bir ortamda bulunuyor." dedi. Ekosistemin belgelenmesine yardımcı olan profesör, "Bunlar, gezegenimizdeki yaşamın 3,5 milyar yıl önce nasıl görünebileceğine dair uzak geçmişe açılan bir pencere." ifadelerini kullandı.
Antik dev stromatolitler, Dünya'nın yaklaşık 4,6 milyar ila 541 milyon yıl önceki erken zaman aralığını kapsayan döneminde sıkça karşılaşılan yapılardı. Ancak günümüzde Dünya çapında seyrek olarak görülüyor.
Hynek, modern stromatolitlerin nispeten küçük olduğunu, oysa antik stromatolitlerin eskiden 6 metre uzunluğa ve 5 ila 7 metre genişliğe kadar büyüdüğünü söyledi.
ANTİK MARS'A AÇILAN PENCERE
Hynek, stromatolitlerin fotosentez yapan mikroplar tarafından üretilmesi nedeniyle keşfin Mars'ta yaşam olasılığı hakkında fikir verebileceğini söyledi.
Araştırmacı konu hakkında, “Mars'ta 600'den fazla antik göl tespit ettik. Bir okyanus bile olabilir. Yani gezegen ilk başlarda daha çok Dünya'ya benziyordu." dedi. Hynek ayrıca Arjantin'deki stromatolitlerde bulunan bazı minerallerinin de Mars'taki tuz yataklarında bulunduğunu söyledi.
Hynek Mars'ta bulunabilecek fosillerin yapısal özellikleri hakkında, "Mars'ta herhangi bir tür fosil bulacaksak bunların ne olabileceğine dair en iyi tahminimiz burada bulduklarımızla benzer olacaktır. Çünkü bunlar Dünya'daki kaya kayıtlarında karşımıza çıkan en eski fosiller." ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar Mars yüzeyinde benzer bir kanıt bulunamadı ancak potansiyel yaşam belirtileri için aramalar devam ediyor.
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