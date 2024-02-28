Papa Francis hastaneye kaldırıldı

87 yaşındaki Papa Francis, günün erken saatlerinde tekerlekli sandalyeyle Vatikan'daki kabul salonuna götürüldü ve bitkin bir halde töreni yönetti.



Papa son haftalarda grip semptomlarıyla mücadele ediyordu ve cumartesi ile pazartesi günü gerçekleşecek tüm randevularını iptal etmişti.



Geçtiğimiz hafta Papa, bir Roma kilisesinde başkanlık ettiği "Kül Çarşambası" ayinleri sırasında defalarca öksürdü ve kilisenin Lenten sezonunu başlatan geleneksel alayına katılamadı.



Papa, gençliğinde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmını aldırmıştı ve 2021'de bağırsak iltihabı nedeniyle kolonunun bir kısmı alınmıştı.



Geçen yıldan bu yana diz bağlarının gerilmesi ve yürümeyi zorlaştıran küçük diz kırığı nedeniyle tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.



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