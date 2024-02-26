Papa Francis grip nedeniyle üç gündür kimseyle görüşmüyor

SON AYLARDA TEKRAR EDEN SAĞLIK SORUNLARI



Grip ve akciğer iltihabının etkileri nedeniyle Aralık ayında Dubai'de yapılacak COP28 iklim toplantısına planladığı geziyi iptal etmek zorunda kalmıştı.



Ocak ayında "bronşit" nedeniyle konuşmasını tamamlayamamıştı. Ayın ilerleyen günlerinde "bazı ağrı ve sızılara" rağmen daha iyi durumda olduğu açıklanmıştı.



Papa ayrıca yürüme güçlüğü çekiyor ve geçen hafta Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile yaptığı toplantı da dahil olmak üzere düzenli olarak tekerlekli sandalye kullanıyor.

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