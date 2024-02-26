Papa Francis grip nedeniyle üç gündür kimseyle görüşmüyor

Vatikan, Papa Francis'in grip olması nedeniyle üç gün içinde ikinci kez randevularını iptal ettiğini açıkladı.

Papa Francis grip nedeniyle üç gündür kimseyle görüşmüyor

87 yaşındaki Papa Francis üç gündür grip olması nedeniyle kimseyle görüşmüyor.

Pazar günü haftalık Angelus mesajını iletmek için halkın karşısına çıkmasına rağmen Vatikan bugün Papa'nın sağlık sorunları nedeniyle randevularının askıya alındığını açıkladı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Ateş olmaksızın hafif grip benzeri semptomlar devam ediyor" denildi.

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SON AYLARDA TEKRAR EDEN SAĞLIK SORUNLARI

ve akciğer iltihabının etkileri nedeniyle Aralık ayında Dubai'de yapılacak COP28 iklim toplantısına planladığı geziyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

Ocak ayında "bronşit" nedeniyle konuşmasını tamamlayamamıştı. Ayın ilerleyen günlerinde "bazı ağrı ve sızılara" rağmen daha iyi durumda olduğu açıklanmıştı.

Papa ayrıca yürüme güçlüğü çekiyor ve geçen hafta Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile yaptığı toplantı da dahil olmak üzere düzenli olarak tekerlekli sandalye kullanıyor.

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