Papa Franciscus, İsrail'e Gazze'deki saldırılarına son verme çağrısı yaptı



Papa Franciscus, şöyle devam etti:



"Gazze'deki ve tüm kutsal topraklardaki Hristiyan toplumu başta olmak üzere herkesi kucaklıyorum. 7 Ekim'deki menfur saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyor ve halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılması için çağrımı yineliyorum. Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum ve insani yardım sağlanması için bu vahim insani duruma bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum. Şiddet ve nefretin körüklenmesi son bulsun. Filistin sorununun, taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diliyorum. İsrail'de ve Filistin'de barış için dua edelim." ifadelerini kullandı.



Orta Doğu'daki diğer ülkelere de değinen Papa, "Düşüncelerim, aynı şekilde savaşın harap ettiği Suriye halkına ve uzun süredir acı çeken Yemen halkına yöneliyor. Aynı şekilde sevgili Lübnan halkını düşünüyor, siyasi ve sosyal istikrarın bir an önce sağlanması için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.



Papa Franciscus, Ukrayna için de barış diledi.



Katoliklerin ruhani lideri, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barışın sağlanacağı gün yaklaşsın. Bu barışı desteklemek için insani girişimlerin devam etmesi, yerlerinden edilenlerin yasal ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri, her topluluğun dini geleneklerine ve ibadet yerlerine karşılıklı saygı göstermeleri önemlidir." dedi.



Papa Franciscus, Sahel Bölgesi, Afrika Boynuzu'nu, Sudan'ın yanı sıra Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı sarsan gerilim ve çatışmaları da unutmadıklarını söyledi.



Katoliklerin ruhani lideri, Kore Yarımadası'nda da kardeşlik bağlarının güçlenmesi, kalıcı barış koşullarını yaratabilecek diyalog ve uzlaşma yollarının açılması temennisini dile getirdi.



Noel’in, Amerika kıtasında da siyasi ve sosyal anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi, yoksullukla mücadele edilebilmesi için siyasi otorite ve iyi niyetli insanlara ilham vermesini dileyen Papa Franciscus, "savaşa 'hayır', barışa 'evet'" dedi.

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