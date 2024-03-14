Papa Franciscus: Vatikan'da ölmemi umanlar var

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Katolik Kilisesi'nin liderliğinde 11. yılı geride bırakan Papa Franciscus'un hayatını anlattığı "Hayat: Tarih Boyunca Hikayem" isimli kitabından bazı öne çıkan detayları paylaştı.
Gazetenin "Vatikan'da ölmemi umanlar var" başlığıyla duyurduğu kitap haberinde, son yıllarda sıkça hastaneye gitmesine atıfta bulunan Papa'nın şu sözlerine yer verildi:
"Bazıları siyasetle çok ilgileniyordu. Neredeyse yeni bir Konklav (Papalık Seçimi) düşünüyorlardı. Sakin olun, bu insani bir durum. Şok olmaya gerek yok. Zor anlara rağmen istifa etmeyi hiç düşünmedim."
SON ANA KADAR GÖREVİ BIRAKMAYACAK
Papa, görevini bırakmak için herhangi bir neden görmediğini, fiziksel bir engeli olmadığı sürece görevini bırakmayacağını belirtti.
Kitabında istifasını bekleyenlerin çok olduğunu, "Bazıları hastaneye kaldırıldıktan sonra böyle bir duyuru yapmamı ümit etmiş olabilir ancak böyle bir risk yok. Sağlığım iyi, daha gerçekleştirilecek birçok projem var" ifadeleriyle anlattı.
KİLİSENİN 266. RUHANİ LİDERİ
Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Arjantinli Papa, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav (Papalık Seçimi) sonucu Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçilmiş ve "Papa Franciscus" adını almıştı.
Farklı sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl sık sık hastaneye başvurmak durumunda kalan 87 yaşındaki Papa, dizindeki problem sebebiyle son yıllarda ayinlere katılırken tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.
Son birkaç haftadır da bronşit ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları nedeniyle konuşmalarını yardımcılarına yaptırıyordu.
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