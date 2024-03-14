Papa Franciscus: Vatikan'da ölmemi umanlar var

SON ANA KADAR GÖREVİ BIRAKMAYACAK



Papa, görevini bırakmak için herhangi bir neden görmediğini, fiziksel bir engeli olmadığı sürece görevini bırakmayacağını belirtti.



Kitabında istifasını bekleyenlerin çok olduğunu, "Bazıları hastaneye kaldırıldıktan sonra böyle bir duyuru yapmamı ümit etmiş olabilir ancak böyle bir risk yok. Sağlığım iyi, daha gerçekleştirilecek birçok projem var" ifadeleriyle anlattı.



Papa Franciscus: Savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur Haberi Görüntüle KİLİSENİN 266. RUHANİ LİDERİ



Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Arjantinli Papa, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav (Papalık Seçimi) sonucu Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçilmiş ve "Papa Franciscus" adını almıştı.



Farklı sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl sık sık hastaneye başvurmak durumunda kalan 87 yaşındaki Papa, dizindeki problem sebebiyle son yıllarda ayinlere katılırken tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.



Son birkaç haftadır da bronşit ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları nedeniyle konuşmalarını yardımcılarına yaptırıyordu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin