Papa Portekiz'de: Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istismara uğrayanlarla görüştü

PORTEKİZ'DE 1950'DEN BU YANA EN AZ 4 BİN 800 MAĞDUR



Portekiz'deki Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyonun, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili Şubat 2023'te yayımladığı raporda, çalışmalar kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurulduğu ve en az 4 bin 800 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmişti.



Katolik Kilisesinde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuştu.