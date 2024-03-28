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Papa sağlığına kavuştu: Paskalya'ya hazırlanıyor

Son aylarda soğuk algınlığı nedeniyle resmi görevlerine ve randevularına ara veren Papa Francis sağlığına kavuştu. Papa, önümüzdeki dört gün boyunca Paskalya Bayramı'na hazırlanacağı yoğun bir programı takip edecek.

Papa sağlığına kavuştu: Paskalya'ya hazırlanıyor

Papa Francis'in uzun bir aradan sonra 'ya kadar dört yoğun gün boyunca sürecek hazırlıklara başlarken iyi göründüğü kaydedildi.

Bronşit ve grip nöbetlerinden kaynaklanan yorgunluk nedeniyle yakın zamanda konuşmalarına ara veren Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nda bugün "Kutsal Perşembe" olarak düzenlenen ayin sırasında uzun bir vaaz okudu.

Roma Katolik Kilisesi, İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece "rahiplik" kurumunu kurmasını kutluyor. Papa, bu törende ve kendi tören yeminini yeniledi.

Ayin sırasında 87 yaşındaki Papa, bazilikadaki binlerce rahiple birlikte yeminlerini yeniledi ve kilise ayinlerinde kullanılacak yağları kutsadı.

Kutsal Perşembe, İsa'nın ölmeden önceki gece havarileriyle birlikte yediği Son Akşam Yemeği gününü anıyor.

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YOĞUN GÜNLER PAPA'YI BEKLİYOR

Hıristiyanların İsa'nın çarmıha gerilişini andıkları Kutsal Cuma günü, Francis, Aziz Petrus Bazilikası'nda "Rab'bin Çilesi" törenine başkanlık edecek.

Ardından Roma'daki Kolezyum çevresinde geleneksel Haç Yolu alayına katılacak.

Cumartesi günü Paskalya Nöbeti ayinine başkanlık edecek.

Pazar günü, yılda iki kez düzenlenen "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) mesajını kilisenin balkonundan bölgedeki on binlerce kişiye okuyacak.

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