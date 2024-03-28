Papa sağlığına kavuştu: Paskalya'ya hazırlanıyor

Papa Francis'in uzun bir aradan sonra Paskalya'ya kadar dört yoğun gün boyunca sürecek hazırlıklara başlarken iyi göründüğü kaydedildi.



Bronşit ve grip nöbetlerinden kaynaklanan yorgunluk nedeniyle yakın zamanda konuşmalarına ara veren Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nda bugün "Kutsal Perşembe" olarak düzenlenen ayin sırasında uzun bir vaaz okudu.

Roma Katolik Kilisesi, İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece "rahiplik" kurumunu kurmasını kutluyor. Papa, bu törende ve kendi tören yeminini yeniledi.



Ayin sırasında 87 yaşındaki Papa, bazilikadaki binlerce rahiple birlikte yeminlerini yeniledi ve kilise ayinlerinde kullanılacak yağları kutsadı.

Kutsal Perşembe, İsa'nın ölmeden önceki gece havarileriyle birlikte yediği Son Akşam Yemeği gününü anıyor.