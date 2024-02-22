Paris'te dörtlü Gazze zirvesi: CIA şefi de katııyor

ABD merkezli haber sitesi Axios'un bildirdiğine göre ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Direktörü William Burns, yarın Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer ile görüşecek.

Görüşmede, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunulması bekleniyor.

Axios, konuya aşina bir kaynak ve İsrailli bir yetkilinin raporuna atıfta bulunarak görüşmelerin Paris'te yapılacağını bildirdi.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, 10 Mart'ta, Ramazan ayı başlamadan önce bir anlaşmaya varmak istediği ve hükümet yetkililerinin, "Müslümanların kutsal ayı boyunca geçici bir ateşkes yapılmasını sağlamak istedikleri" kaydedildi.

Dört ülkenin yetkilleri, geçen hafta da Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmeleri için masaya oturmuş, toplantıdan sonuç çıkmamıştı.