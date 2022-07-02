Paris'te havalimanı çalışanları greve gitti, uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Fransa'da havalimanı çalışanları Paris-Charles de Gaulle havalimanında maaş zammı talep etmek için greve gitti.



Havalimanındaki bir terminalin önünde toplanan çok sayıda yer hizmetleri personeli, Covid-19'un neden olduğu personel eksikliği, yükselen enflasyon ve artan hava yolculuğu talebi nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.



Havalimanı işletmecisi ADP, Reuters'e gün içinde 50 gelen ve 50 giden olmak üzere 100 uçuşun iptal edilmesini beklediğini söyledi.



Yolculardan bazılarının alternatif güzergahlar bulmaya çalışması, bazılarının da aksama endişesiyle erken gelmesi nedeniyle terminallerde uzun kuyruklar oluştu.



Meksika, Cancun için uçak rezervasyonu yapan Filipinli bir turist Reuters'e verdiği demeçte, "Bu sabah saat 3'ten beri buradayız ve hala bekliyoruz. Bu hiç de iyi gitmiyor" dedi.



Havalimanı çalışanları yüksek enflasyonnedeniyle ücret artışı talep ediyor

Covid krizinin ulaşım sektörünü vurmasının ardından, ADP ve sendikalar geçen yıl daha düşük ücretler içeren anlaşma imzalamıştı. Ancak işçiler ekonomik tablonun artık değiştiğini belirtiyor. Sendikalar maaşlara aylık net 300 euro zam yapılmasını talep ederken, şirketler bu miktarı reddediyor.



Grev cumartesi günü de devam edecek ve her beş uçuştan biri iptal edilecek. CGT sendikası çalışanlarını temsilen müzakere masasında bulunan Daniel Bertone, ADP'nin bu hafta yüzde 4'lük bir ücret artışı önerdiğini aktardı.



"Bu, bugünkü enflasyon seviyesinde değil, ancak kayda değer bir ilerleme" diyen Bertone, ADP'nin önerisi temelinde bir anlaşmaya varılabileceğini de sözlerine ekledi.



Ancak AB’ye uyumlu enflasyon yüzde 6,5 ve uyumlaştırılmamış oran ise yüzde 5,8. Dolayısıyla CGT üyesinin yüzde 4 civarındaki artışa 'evet' demesinin diğer çalışanlarca kabul görüp görmeyeceği de bilinmiyor.