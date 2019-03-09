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Aşıklar şehri Paris'in Arnavut kaldırımları ve rengarenk binalarla bezeli sokağı olan Cremieux Sokağı'nın sakinleri şu sıralar zor günler geçiriyor. Halk Instagram'da 'mükemmel kare'yi paylaşmak için gleen turistlerden öyle bıktı ki belediyeden sokağa girişlerin belli saatlerde kısıtlanmasını istiyor.

Çok sayıda beğeni alan bu masalsı sokağın sakinleri seslerini duyurabilmek için Instagram'da bir hesap açarak istemedikleri tüm kareleri 'belgelemeye' başladı.

SOKAK SAKİNLERİ INSTAGRAM VE TURİST OLMADAN YAŞAMAK İSTİYOR

Yerel halk, belediyeden giriş ve çıkışlara kapılar konulmasını ve bu kapıların akşamları, haftasonları ve ışığın 'mükemmel' olduğu güneşli günlerde, güneşin doğduğu hatta battığı dakikalarda kapalı tutularak sokağa girişlerin kontrollü yapılmasını talep etti.

Yerel bir radyoya konuşan bir Cremieux Sokağı sakini yemek yerken camlarının altına gelen turistlerden de klip çekmek için gelen rap şarkıcılarından da bıktıklarını söyledi.

Halk taleplerinin gerçekleşmesi konusunda ısrarlı olduklarını belirtirken turistlerden de özel hayatlarına saygı duymalarını talep etti.

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