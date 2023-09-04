Paşinyan'dan Rusya itirafı: Hataydı

Azerbaycan ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Rusya'nın garantisi altında olduğunu hatırlattı. Azerbaycan’ın bölgeye gümrük kontrol noktası kurmasına tepki gösterdi.



Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) dolayısıyla Rusya'ya ilişkin Ermenistan'da derin bir hayal kırıklığı yaşandığını anlatan Paşinyan, "bunun açık bir gerçek olduğunu düşünüyorum." dedi.



Paşinyan, Azerbaycan ile ihtilafı gerekçe göstererek, yıl başında Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatına ev sahipliği yapmayı reddetmişti.