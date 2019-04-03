Mike Pence Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakta önemli bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO ittifakımıza zarar verecek umursamaz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?" ifadelerine yer verdi.
Pence, "ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleri rakiplerimizden ittifakımızın bağını tehdit eden silah satın aldığında boş durmayacağımızı net bir şekilde ifade etti" mesajını paylaştı.
Pence'den Türkiye açıklaması
NTV HaberDünya
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararına yönelik açıklama geldi.
Mike Pence Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakta önemli bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO ittifakımıza zarar verecek umursamaz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?" ifadelerine yer verdi.