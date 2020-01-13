ABD Baaşkanı Donald Trump ile Pentagon arasında yeni bir fikir ayrılığı ortaya çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump ülkesini İran'la savaşın eşiğine getiren Kasım Süleymani suikastini gerekçelendirirken ortaya attığı "4 elçiliğimiz hedef alınacaktı" iddiası ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e katıldığı bir televizyon programında soruldu.



Esper, Başkan Trump'ın iddiasının "bir ihtimal" olduğunu söyledi. Trump'ın "başka elçiliklere saldırılar olabileceğine inandığını" dile getirdiğini ifade etti.



ABD basını ise Pentagon ve Washington yönetimi arasında Süleymani suikastinin gerekçeleri konusunda bir fikirbirliği olmadığını yazdı. Esper ayrıca İran'la ön koşulsuz müzakere seçeneğinin halen masada olduğunu da dile getirdi.