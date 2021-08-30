Pentagon'dan Afganistan açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki tahliyelerin süre sona ermeden tamamlanacağını açıkladı. "Kabil'deki durum son derece tehlikeli, terör saldırısı riski devam ediyor" diyen Kirby, roket saldırılarına işaret ederek "Her türlü saldırıya karşı teyakkuz halindeyiz" şeklinde konuştu.

NTV Haber 30.08.2021 - 18:39

Pentagon'dan Afganistan açıklaması

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Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması

ABD'den Afganistan'daki gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'na atılan 5 roketin hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini ve herhangi bir hasara yol açmadığını belirtti.

''MİSİLLEME HAKKIMIZ SAKLI''

John Kirby, "Saldırılara karşı hızlı ve güçlü misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Öncelikli amacımız askerlerimizin güvenliğini sağlamak" diye konuştu.

Pazar günü DAEŞ-Horasan'a ait bombalı araca drone saldırısı gerçekleştirildiğini açıklayan Pentagon Sözcüsü, "Gerçekleşen ikincil patlamalar aracın çok miktarda patlayıcı ile yüklü olduğunu gösterdi" dedi.

"Havalimanına yönelik ciddi bir saldırı tehdidini ortadan kaldırdık" diyen Kirby, sivil kayıplarla ilgili haberlerin araştırıldığını söyledi.

Pentagon, Kabil'deki tahliye operasyonunda şimdiye kadar 5 bin 400'ü ABD vatandaşı olmak üzere toplam 122 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kabil'deki tahliye operasyonlarının sona ermesi için süre 31 Ağustos gece yarısı dolacak.

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