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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğerinin ise yarın gönderileceğini duyurdu.

Pentagon, ayrıca Türk pilotlara F-35 eğitimlerinin de süreceğini bildirdi.



Açıklama Pentagon Sözcüsü Charlie Summers'dan geldi. Summers, gazetecilere yaptığı açıklamada Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde Türk pilotlara F-35 eğitiminin sürdürüleceğini söyledi.



Pentagon Sözcüsü'ne, Luke Hava Üssü'nde Türkiye'ye teslim edilen 2 F-35 uçağının geri alınma planının olup olmadığı da soruldu. Sözcü soruya "Böyle bir planımız yok" yanıtını verdi.



F-35 programının başında bulunan Koramiral Mathias Winter ise ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı tedarik zincirinden çıkarılması durumunda, bunun 75 kadar uçağın üretimini yavaşlatabileceğini söyledi.



''Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin programdan çıkarılması, iki yıllık bir süreçte 50 ile 75 uçağın üretimini etkileyecek" diyen Winter, Türkiye'nin F-35 uçaklarının parçalarının yüzde 6 ila 7'sini ürettiğini belirtti.



Winter "Bu parçaların yavaşlatılmasının ya da durdurulmasının 3 üretim hattına 45 ila 90 gün içinde etkisinin olacağını görüyoruz" şeklinde konuştu.

