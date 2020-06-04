Latin Amerika son birkaç haftada corona virüs salgınının merkezi haline geldi. Kıta, salgını diğer bölgelere göre daha ağır geçiriyor. Ölü ve vaka sayısı çok hızlı artıyor. Bazı ülkelerde rekor sayıda vaka ve ölü var.



Salgını en ağır geçiren Latin Amerika ülkesi ise, Brezilya. Bu ülkede can kaybı iki gün üst üste rekor kırdı.

G-20 üyesi ülkede son 24 saatte bin 349 kişi virüsten yaşamını yitirdi. Yeni corona virüs vaka sayısı ise 28 bin 633 oldu.



Brezilya'da toplam vaka sayısı yarım milyonu çoktan geçerek, 600 bine yaklaştı. Toplam ölü sayısı ise 32 binin üzerinde bulunuyor. Salgın henüz zirve noktasına ulaşmamasına rağmen yetkililer ülkede ticaretin normale dönmesi için harekete geçti. Kentler hızlı bir şekilde açılıyor.



Ölü sayısında ciddi bir artış görülen Latin Amerika ülkelerinden biri de Meksika oldu. Meksika'da günlük ölü sayısı ABD'yi geride bıraktı. Bir günde bin 92 kişinin corona virüsten öldüğü kayıtlara geçti.



Meksika tarafından daha önce açıklanan en yüksek can kaybı 501 idi. Yeni sayı, öncekinin iki katından fazla bulunuyor.



Başkentte kimin Covid-19'dan öldüğünü belirlemek için komite kuruldu. Meksika Sağlık Bakanı ölü sayısındaki rekor artışın, komitenin çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Meksika'da ölü sayısının açıklananın 2,5 katı olduğu tahmin ediliyor.



Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun baskısı altında otomobil endüstrisini yeniden açıyor.

ABD'nin sınır komşusu Meksika'da milyarlarca dolarlık yedek parça üretiliyor.



Latin Amerika ülkelerinden Şili'de de ölü sayısında rekor artış görüldü. Bir günde 87 kişi virüsten hayatını kaybetti.



Diğer Latin Amerika ülkeleri Ekvador, Panama ve Peru'da da durum vahim. Peru'da plastik tabut üretimi iki katına çıkarıldı. Ülkede ölü sayısı 5 bine dayandı. Vaka sayısı 200 bine doğru gidiyor.

