Piyangodan 148 milyon sterlin kazandı ama aşkta kaybetti: Yeni kocası dolandırıcı çıktı!

Gillian Bayford, İngiltere'de 2012 yılında piyangodan 148 milyon sterlin kazandı. Piyangoyu birlikte kazandığı eski kocası Adrian Bayford'dan ayrılan Gillian, Brian Deans ile evlendi.



İlk başlarda güzel giden evlilik Brian'ın çılgın harcamaları yüzünden çekilmez bir hal aldı.



Bayford, 148 milyon sterlinlik servetinden kocası Deans için arabalar, tatiller, saatler ve beş yıldızlı futbol gezilerine harcama yaptı. 51 yaşındaki kadın, kısa sürede parasına alışan Deans için bir servet harcadı.



Gilian'ın arkadaşları, "Brian, Gillian'ı bankamatik makinesi olarak görüyordu, başka bir şey değil. Eğer bu şekilde devam etselerdi beş parasız kalabilirdi" yörumunda bulundu.



Deans'in 2012 yılında zincir bir market olan Tesco'yu 13 bin 500 sterlin dolandırdığı için hapse atıldığı öğrenildi. O ve mağaza üzerinden sahte müşteri iadeleri yaparak binlerce kişiyi dolandırdı ve altı ay hapis cezasına çarptırıldı.



Eski dolandırıcının Gillian'dan aldığı her şeyi çoktan harcadığı ve şimdilerde bir pub işlettiği tahmin ediliyor.