Polis, Norveç saldırısı kurbanlarının oklarla değil bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı

Norveç'in Kogsberg kasabasında bir hafta önce 5 kişinin hayatını kaybettiği oklu saldırıda, ölenlerin bıçaklandığı ortaya çıktı.

Dün yapılan açıklamada 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'ın düzenlediği saldırıda kurbanların bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi.

Polis, yaklaşık 35 dakikalık saldırıdaki olaylar zincirini detaylandıran güncellenmiş bir bildiri yayınladı.

Polisin hazırladığı rapora göre ilk olarak akşam 18.00 saatlerinde bir süpermarkette, bir adamın insanlara ok attığına dair ihbar geldi.

Danimarka vatandaşı Espen Andersen Brathen, saldırıdan kısa bir süre sonra tutuklandı.

"BAZILARI EVLERİNDE BAZILARI DIŞARIDA ÖLDÜRÜLDÜ"



Bildiride, "Bilindiği gibi, izinli bir polis memuru süpermarkette bir okla yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişinin Myntgata'ya çıkıp Peckels kapısından aşağı indiği ve burada birkaç ok attığı da biliniyor. Ayrıca Peckels kapısında da yay ve oklar bulundu" denildi.

"Zanlı Hyttegat'ya geldiğinde ok ve yay taşımıyordu" ifadeleri kullanılan açıklamada bazı kurbanların evlerinde bazılarının ise dışarıda bıçakla öldürüldüğü belirtildi.



Kongsberg kasabasında meydana gelen saldırıda 52 yaşındaki Andrea Meyer, 56 yaşındaki Hanne Merethe Englund, 75 yaşındaki Gunnar Erling Sauve, 75 yaşındaki Liv Berit Borge ve 78 yaşındaki Gun Marith hayatını kaybetmişti.



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