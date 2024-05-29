Polonya-Belarus sınırında hareketlilik artıyor

Polonya, Belarus sınırında hareketliliği artırıyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta başında Belarus sınırında 200 metrelik bir tampon bölgeyi yeniden uygulamaya koyacaklarını söyledi.



Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak Kamysz de "Belarus sınırında askeri varlığımızı artırmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Tusk, Doğu Kalkanı olarak bilinen ve 2028 yılında tamamlanması planlanan bir sistemle doğu sınırının güçlendirilmesi için 2.3 milyar Euro'dan fazla yatırım yapılacağını duyurmuştu.



Moskova'nın işgaline karşı Ukrayna'yı destekleyen Polonya, Rusya ve Belarus'un düşmanca eylemlerine hedef olduğunu söylüyor.

Bu eylemler arasında siber saldırılar, kundaklama girişimleri ve yetkililerin Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmaya yönelik olarak tanımladıkları göçmenlerin yasadışı yollardan sınırdan geçirilmesi yer alıyor.

Belarus'a ait askeri helikopterlerin ülke sınırını ihlal ettiğini iddia eden Polonya, geçen yıl sınıra binlerce ilave asker göndermişti.