Polonya ve Ukrayna liderleri bir arada: Gündem tarım anlaşmazlığı

Polonya, Rus işgaline karşı mücadele eden Ukrayna'nın sadık bir destekçisi oldu.



Ancak çiftçilerin Ukrayna'dan yapılan ithalatın kendi ürünlerinin fiyatlarını düşürdüğünden şikayet etmesiyle son aylarda ekonomik anlaşmazlıklar iki ülkeler arasındaki ilişkileri bozdu.



Bugün Polonya başbakanı Donald Tusk, Ukraynalı mevkidaşı Denys Shmygal'i Varşova'da ağırladı.



Görüşmeler başlarken Polonya Başbakanı Tusk X sosyal medya hesabında, "Özgür bir Ukrayna olmadan güvenli bir Avrupa olmayacak " paylaşımında bulundu.



Shmygal ise sosyal medyada, "Pragmatik ve yapıcı bir diyaloğa ve etkili çözümlerin geliştirilmesine güveniyoruz" diye yazdı.



Şu ana kadar ülkeler arasında yalnızca alt düzey görüşmeler yapıldı ve çok az ilerleme kaydedilebildi.

Polonya'da çiftçilerden tabutlu protesto Haberi Görüntüle POLONYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ DEĞİL



Polonya tarafı son toplantı öncesinde beklentileri azaltmaya çalıştı.



Tusk'ın özel kalemi Jan Grabiec, Polonya devlet haber ajansı PAP'a verdiği demeçte, "Bu görüşmelerden sonra tarımsal konularda herhangi bir atılım veya belirli bir anlaşma beklemek zor. Bu konuda farklı beklentiler var" diye konuştu.



Ukrayna'nın tarım sektörü, Rusya'nın 2022'deki işgali nedeniyle felce uğradı. Karadeniz'deki birçok ihracat yolu tıkandı ve çatışma nedeniyle tarım arazileri kullanılamaz hale geldi.



Müttefikler arasındaki savunma işbirliğini görüşmek üzere her iki hükümetin bakanları arasında görüşmeler yapılması planlanıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin