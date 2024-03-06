Polonya'da çiftçilerden tabutlu protesto

ÇİFTÇİLER İKİNCİ KEZ BAŞKENT SOKAKLARINDA

Polonyalı çiftçiler, 27 Şubat'taki protestosunun ardından ikinci kez başkent Varşova’da protesto düzenledi.

9 Şubat itibariyle 30 günlük genel protesto kararı alan Polonyalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım konusundaki “Yeşil Anlaşma” ismini verdiği tarım politikası ve Ukrayna'dan kontrolsüz biçimde ithal edilen tarım ürünlerinin sebep olduğu sıkıntıları iktidara ve başbakana duyurabilmek için Varşova'da Başbakanlık önünde toplandı.