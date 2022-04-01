Polonya'da tecavüz ve cinayet sanığı 25 yıl sonra ceza aldı

Polonya'nın Lodz şehrinden 25 yıl önce 22 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz eden 58 yaşındaki Miroslaw Z'nin, çeyrek asırdır sahte kimlikle Rusya'da saklandığı bildirildi.



Kasım 2021'de başlayan davada Lodz Bölge Mahkemesi, tecavüz ve cinayetten suçlu bulunan sanığa, 25 yıl hapis ve 10 yıl kamu haklarını kullanmaktan men cezası verdi.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SAVUNDU



Polonya Bölge Savcılığı iddianamesinde, "Olayın 18 Haziran 1995 tarihinde Lodz'daki öğrenci yurdunda gerçekleştiği, 22 yaşındaki Hanna S'nin giysilerinde Miroslaw Z'ye ait DNA izlerinin bulunduğu" belirtildi.



Miroslaw Z. mahkeme salonunda suçsuz olduğunu ve 1995 yılındaki olayı hatırlamadığını savundu.



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