Polonya'daki kedilerde gizemli kuş gribi salgını

​Dünya Sağlık Örgütü, Polonyalı sağlık yetkililerinin geçen ay ülke genelinde olağandışı kedi ölümlerini bildirdiğinden bu yana 29 kedinin H5N1 kuş gribi için pozitif test edildiğinisöyledi.



Enfekte hayvanlardan 14'üne ötenazi yapıldığı, 11'inin de öldüğü açıklandı. Son ölüm 30 Haziran'da bildirildi.​



DSÖ yaptığı açıklamada, "Kedilerin virüse maruz kalmasının kaynağı şu anda bilinmiyor ve epizootik araştırmalar sürüyor" dedi.



​Bazı kedilerde nefes almada zorluk, kanlı ishal ve nörolojik belirtiler gibi ciddi semptomlar gelişirken bazı durumlarda hızlı kötüleşme ve ölüm görüldü.

1996'DA ORTAYA ÇIKTI

