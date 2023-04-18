Kuş gribi mutasyona uğradı: Virüs insanlarda daha bulaşıcı ve ölümcül hale gelmiş olabilir

"VİRÜSÜN İNSANLAR ARASINDA DAHA KOLAY YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR"

Uzmanlar, önceki hayvan çalışmalarının bu mutasyonların virüsün daha zararlı olmasına veya daha kolay yayılmasına neden olabileceğini gösterdiğini söyledi. Ancak mutasyonların, virüsün bir kişinin üst akciğerlerinde kök salmasını kolaylaştıracağına dair bir kanıt olmadığını da söylediler.