Kasırga öncesinde okullar tatil ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Porto Riko'nun dünyadaki en yozlaşmış bölgelerden biri olduğunu söyledi.
Trump, "Siyasi sistemleri bozuk, siyasetçileri ise ya beceriksiz ya da yolsuzluğa bulaşmış durumda" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Kongre'nin son felakette milyarlarca dolarlık yardımı onayladığını, bunların yolsuzluğa bulaşmış politikacılara gittiğini" belirtti.
Cuma günü ABD'nin Florida eyaleti kıyılarına varması beklenen kasırganın tehlikeli olan üçüncü kategori seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kasırga ulaşmadan Florida'da acil durum ilan edildi.
Porto Riko'da Dorian kargası nedeniyle acil durum
NTV HaberDünya
2017’de yaşanan kasırgalarla sarsılan Porto Riko güney doğu kıyılarına doğru ilerleyen Dorian kasırgası için hazırlıklara başladı.
Kasırga öncesinde okullar tatil ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Porto Riko'nun dünyadaki en yozlaşmış bölgelerden biri olduğunu söyledi.