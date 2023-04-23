Protestolardan korkan Rusya 2. Dünya Savaşı törenlerini iptal etti

Uzun süren savaş, ekonomik yaptırımlar ve kayıplar nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nın kutlamalarında protesto yaşanacağı tahmin ediliyor. Kremlin halktan gelmesi beklenen böyle bir tepkiyle karşılaşmamak için Zafer Günü kutlamalarını erteledi.



Ayrıca Ölümsüz Alay yürüyüşleri de iptal edildi. Bu yürüyüşlere binlerce sivil katılıyor. Milliyetçi Ruslar, 2. Dünya Savaşı, Afganistan Savaşı ve Çeçenya çatışmalarına katılan askerlerin portreleriyle ülke genelinde yürüyüşler düzenliyor.