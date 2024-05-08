UNICEF'ten Gazze'ye acil yakıt sağlanması çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü Russell, sosyal medya platformu X'teki hesabından videolu bir mesaj paylaştı.



Yakıt olmadan su olamayacağına, hastanelerin çalışamayacağına ve ilaç ile gıda yardımı dağıtımının yapılamayacağına işaret eden Russell, "Tüm toplum zaten kıtlığın eşiğinde." dedi.



Russell, "Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı." ifadelerini kullandı.



Videoda, çocukların içme suyunun sağlanması, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin çalışması için yakıta ihtiyaç olduğu kaydedildi.