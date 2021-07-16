Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui, Afganistan güçleri ile Taliban arasında çıkan çatışmada öldürüldü

Bir Afgan komutan, Reuters muhabiri Danish Siddiqui'nin, Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çıkan çatışmayı haber yaparken öldürüldüğünü söyledi.



Yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Afgan özel kuvvetlerinin sınır kapısındaki Spin Boldak'ı Taliban’dan geri almak için savaştığını söyledi. Siddiqui ve üst düzey bir Afgan subayının Taliban askerleri tarafından açılan çapraz ateşte öldürüldüklerini açıkladı.



Bununla birlikte Siddiqui, bu haftanın başındaş Afganistan güneyindeki Kandahar ilinde özel Afgan birlikleri ile birlikte gazeteci olarak konuşlandırılmıştı. Afgan komandoları ile Taliban askerleri arasındaki çatışmalar hakkında haberler yapıyordu.



ESNAFLA KONUŞTUĞU ESNADA ATEŞ AÇILDI

Diğer taraftan Siddiqui, bu sabah erken saatlerde çatışmayı bildirirken bir şarapnel nedeniyle ekip arkadaşlarına kolundan yaralandığını belirtti. Taliban askerleri Spin Boldak'taki çatışmalardan geri çekilirken tedavi olduğunu, ancak Afgan komutan, Taliban yeniden saldırdığında Siddiqui’nin esnafla konuştuğunu ve açılan ateşin ardından hayatını kaybetttiğini söyledi.



Reuters Başkanı Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bölgedeki yetkililerle birlikte çalışarak daha fazla bilgi arıyoruz. Danish, seçkin bir gazeteci, sadık bir eş, bir baba ve çok sevilen bir meslektaşımızdı. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

2018'DE PULITZER ÖDÜLÜ KAZANDI



Öte yandan, Reuters, Afganistan Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmadan önce kimliğinin açıklanmamasını isteyen Afgan askeri yetkilisi tarafından açıklanan yeni çatışmanın ayrıntılarını bağımsız olarak doğrulayamadı.



Siddiqui, Rohingya’daki mülteci krizini belgelediği için 2018 Pulitzer Özel Fotoğraf Ödülü'nü kazanan Reuters fotoğraf ekibinin bir parçasıydı. 2010'dan beri Reuters fotoğrafçısı olan Siddiqui'nin çalışmaları Afganistan ve Irak'taki savaşları, Rohingya mülteci krizini, Hong Kong protestolarını ve Nepal depremlerini kapsıyor.

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