Putin, Biden ile ilk yüz yüze teması öncesinde ABD medyasına açıklamalarda bulundu: Navalny’nin hapisten canlı çıkacağına dair garanti yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme teklifini uzun zamandır değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararını verdi. İki liderin yarın, Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. Cenevre'deki buluşma, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başladıktan sonra Putin'le yapacağı ilk görüşme olacak.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre’de buluşmadan önce NBC News’ten Keir Simmons’a konuştu.

Putin, siyasi muhalif, Alexei Navalny'nin hapisten canlı çıkacağına dair herhangi bir garanti vermeyi reddetti, tutukluluğunun devam etmesinin kendi kararı olmadığını söyledi ve Rus hapishanelerindeki tıbbi bakımın kötü durumuna dikkat çekti.



NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

Rus muhalif Alexei Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edildi. 20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde novichok gazı ile zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, ardından Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 44 yaşındaki Navalny, şu anda Kremlin'in hapis cezasını uzatmaya hazır olduğunu öne sürerek daha fazla kovuşturmayla karşı karşıya bulunuyor. Bununla birlikte, bağlı olduğu siyasi hareket de, muhalefet gruplarının daha geniş bir şekilde bastırılmasının bir parçası olarak geçen hafta yasadışı ilan edildi.



"NAVALNY'NİN TUTUKLULUĞUNA BEN KARAR VERMİYORUM"

Navalny'nin sağ salim serbest bırakılmasını garanti edip edemeyeceği sorulduğunda Putin, "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar deblet başkanı tarafından alınmıyor. Birini serbest bırakıp bırakmamak mahkemenin işidir. Sağlığına gelince, cezaevindeki tüm bireylerden, ceza infaz kurumu yönetimi dorumludur. Bazı cezaevlerinde en iyi bakımı sağlayamayan tıbbi tesisler var. Ve sorumluluğu olanlar onlardır” dedi.

"HAPİSHANEDEKİ SAĞLIK YETKİLİLERİNİN İŞİNİ DÜZGÜN YAPTIĞINI UMUYORUM"



Bununla birlikte Putin, Navalny'den "o kişi" olarak bahsederek adını söylemekten kaçındı. Hapishane sağlık hizmetinin işini "düzgün" yapacağını umduğunu söyledi, ancak sözlerine şunları ekledi:



"Dürüst olmak gerekirse, uzun zamandır böyle yerleri ziyaret etmedim."

BİDEN'DAN RUSYA'YA TEPKİ

Diğer taraftan, Putin'in yaptığı açıklamalara yanıt vermesi istenen Biden, gazetecilere verdiği demeçte, "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın temel insan haklarına uyma niyetinin çok az olduğunu veya hiç olmadığının bir başka göstergesi olacaktır” dedi.



"KİMSEYİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR ALIŞKANLIĞIMIZ YOK"

Navalny'nin zehirlenmesi ve diğer muhalif figürlerin ve muhaliflerin öldürülmesiyle ilgili olarak Putin, "Kimseyi öldürmek gibi bir alışkanlığımız yok" dedi.



Muhalif grupların bastırılması hakkında sorulan sorulan Putin, onların "yabancı ajan" tanımlamasına uydukları için yasaklandıklarını, Rusya'daki muhaliflerin rutin olarak incelendiğini ve ABD'de muhaliflere karşı on yıllardır "daha sert" yasaların yürürlükte olduğunu söyledi.



Putin, ayrıca lobicilerin yabancı bir hükümet, kişi veya kuruluş için ücretli iş yapıyorlarsa Hazine'ye kaydolmalarını gerektiren 1938 tarihli Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (Fara) açık bir referans verdi.



ABD POLİSİNİN KONGRE İSYANCISINI VURMASINI SUİKAST OLARAK TANIMLADI

Öte yandan Putin, 6 Ocak'ta ABD’de Kongre binasına saldıran isyancılardan Ashli ​​Babbitt'in vurulmasını bir suikast olarak nitelendirerek, "Kongreye giren ve bir polis tarafından vurularak öldürülen kadına suikast emrini siz mi verdiniz?" dedi. Babbitt, binayı basan isyancılar tarafından parçalanan Konuşmacı Lobisi'ne açılan bir kapıdan tırmanırken bir polis memuru tarafından vurulmuştu.



İki ay önceki ABD başkanlığı seçimlerinin sonucunu tersine çevirmeyi ve Donald Trump'ı görevinde tutmayı amaçlayan ayaklanmasındaki rolleri nedeniyle 500'den fazla kişi suçlandı. Putin onları siyasi mahkumlar olarak göstermeye çalıştı. “Kongreye siyasi taleplerle geldiler. Bu muhalif siyasi görüşe sahip olanlar için zulüm değil mi?”dedi.





Putin, “Bir atasözümüz var: Çirkinseniz aynaya kızmayın. Kişisel olarak seninle bir ilgisi yok. Ama biri bizi bir şey için suçlarsa, derim ki: neden kendinize bakmıyorsunuz? Aynada kendinizi göreceksiniz, bizi değil. Bunda olağandışı bir şey yok” açıklamasını yaptı.

"BİDEN İLE MAHKUM TAKASI HAKKINDA GÖRÜŞECEĞİM"



Öte yandan Putin, Biden ile bir mahkum takasını görüşmeye hazır olduğunu, Rusya'da tutulan Amerikalıları ABD hapishanelerinde Ruslarla takas etmeye hazır olduğunu söyledi.



Putin özellikle, Mayıs 2010'da Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanan ve kendisini yargılanmak üzere ABD'ye götüren Uyuşturucu Uygulama İdaresi'ne teslim edilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko'dan bahsetti. Rus hükümeti daha önce Yaroshenko'nun kaçırıldığını iddia etmişti.

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