Putin, Biden'le Haziran'da görüşebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayında görüşebilecekleri bildirildi.

Açıklama Rus tarafından geldi. Putin'in danışmanlarından Yuri Uşakov, görüşmeyle ilgili henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.

Görüşmenin nerede gerçekleşeceğine dair bilgi paylaşılmadı.

BİDEN'IN YURTDIŞI GEZİSİ PROGRAMI NETLEŞTİ

Cuma günü ise Biden'ın ilk yurtdışı gezisi netleşti. Biden, 11 Haziran'da G7 toplantısı için İngiltere'ye, 14 Haziran'da NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek.