Putin keskin nişancı tüfeğiyle ateş etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetledi. Poligondaki askerleri izleyen Putin, keskin nişancı tüfeğiyle atış yaptı.



Putin, Rusya'nın Ryazan bölgesinde Batı Askeri Üssün'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kısmi seferberlik kapsamında orduya çağrılan askerlerin hazırlık sürecini denetleyen Putin'e, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.

Putin, poligonda incelemelerde bulundu. Putin daha sonra burada keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı.

RUSYA'DAKİ KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti. Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.



Putin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını belirterek "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Hafta başında, Rusya'nın başkenti Moskova dahil bazı bölgelerde kısmi seferberlik sürecinin sona erdiği bildirilmişti.

