İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.



Putin, İtalya Başbakanı Conte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya kriziyle ilgili bir soru üzerine şunları ifade etti:



"Libya'da bugün olanları konuşmadan önce bunun nasıl ve neden başladığını bilmek gerekiyor. Libya devletini yıkan NATO kararıydı. Sonucu görüyoruz. Kaos. Ülkede silahlı gruplar çatışıyor. Biz en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini ve taraflar arasında diyalog başlatılıp, normalleşme sürecine geçilmesini istiyoruz."



Putin, "ABD-Çin arasında ticaret anlaşması olmasını iki taraf için de istiyoruz" ifadesini de kullanarak, "Dünyaya bakarsak ciddi bir ekonomik sorun var. Gelecek yıl kişi başına düşen gelir ve küresel ticaret hacmi düşecek. Bu yüzden anlaşmanın sağlanması için her şey yapılmadır. Anlaşma olursa biz memnun oluruz. Çin üst yönetiminin bir anlaşma için esneklik gösterdiğini biliyorum. Ne olacağını göreceğiz." açıklamasında bulundu.



Diğer yandan, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) 23 Haziran 2020'ye kadar uzattığı yaptırımları da değerlendiren Putin, AB'nin başkanlık pozisyonlarının değişmesiyle başlayacak yeni dönemde Rusya-AB ilişkilerinin de yenilenebileceğine inandığını dile getirdi.



Putin, "Yaptırımlardan dolayı AB ülkeleri de milyonlarca dolar kaybediyor. Ama yaptırımların son bulması sadece Rusya'ya bağlı değil. Bu olasılık her zaman var. Ortak medeniyetlere sahibiz, aşılmaz bariyerler olduğunu sanmıyorum ama AB'ye de çok bağlı." ifadesine yer verdi.



İtalya Başbakanı Conte de Libya'daki iç savaş ve göçmen sorunlarının iki ülkenin "ortak endişesi" olduğunu belirterek, "Libya'da hızlı bir ateşkes için Birleşmiş Milletlere ortak destek veriyoruz." dedi.



Conte, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların son bulması için Putin'in kullandığı "Rusya'ya bağlı değil" değerlendirmesine, "Bunu demek çok alçakgönüllülük olur. Rusya anlamlı adımlar atabilir." karşılığını verdi.



500 İtalyan firmanın Rusya ile iş yaptığını anımsatan Conte, İtalya'nın ithalatındaki 5. pazarın Rusya olduğunu vurgulayarak, "Yaptırımların bir sonunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde zaman var ve bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.



PAPA'DAN PUTİN'E: "BENİM İÇİN DUA ET"

Öte yandan, Putin'in Papa Franciscus ile Vatikan'da 55 dakika süren bir görüşme yaptığı ve toplantıda Suriye, Venezuela ve Ukrayna krizlerinin öncelikli ele alındığı bildirildi.



Görüşmenin sonunda Papa'nın Putin'e, "Benim için dua et" demesi ve Putin'in buna, "Bana ayırdığınız zaman için teşekkürler. İlginç ve çok önemli bir görüşmeydi." şeklinde karşılık vermesi dikkati çekti.



Basın toplantısının ardından "İtalya-Rusya Diyalog Forumu"na katılmak üzere İtalya Dışişleri Bakanlığına giden Putin'in daha sonra İtalya Başbakanı Conte tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılacağı bildirildi.



Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile de bir araya gelecek olan Putin'in daha sonra Roma'dan ayrılması bekleniyor.



Putin'in İtalya'daki temaslarında ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra Suriye, Ukrayna, Libya sorunlarının öncelikli olarak ele alındığı kaydedildi.



Putin, Roma'ya son olarak 10 Haziran 2015'te resmi ziyarette bulundu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise geçen ekim ayında Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.