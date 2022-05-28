Putin, Macron ve Scholz'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Putin'in, Almanya ve Fransa liderlerine Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi.



Kremlin'den gelen açıklamada "Putin görüşmede Batılı silahların Ukrayna'ya sevkiyatının tehlikeyi artırdığı konusunu gündeme getirdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Putin, yaptırımların kaldırılması halinde Rusya'nın gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu söyledi" denildi.

Putin'in, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesini mümkün kılmanın yollarını tartışabileceğini söylediği de bildirildi.