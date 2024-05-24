Putin Minsk'te Lukaşenko ile buluştu: Gündem nükleer silahlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük ziyaret kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmek üzere Minsk'te ziyaret etti.

Belarus'un başkentinde resmi törenle karşılanan Putin, müttefiki Lukaşenko ile güvenlik ve taktik nükleer silah tatbikatlarına odaklanması beklenen görüşmelerde bulundu.



Minsk, savaş alanlarında kullanılmak üzere daha küçük nükleer savaş başlıkları olan silahların fırlatılmasına yönelik hazırlıkları simüle etmeyi amaçlayan tatbikatlara katılacak.



Rus haber ajanslarının dün akşam aktardığına göre Putin, Moskova'daki kabine toplantısında Belarus'la işbirliği konularını ele aldı.



Putin, “Bugün ve yarın, büyük önem verdiğimiz güvenlik konuları da dahil olmak üzere tüm bunları tartışacağız. Konuşacak çok şey var. Bizim için her şey istikrarlı ve iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.