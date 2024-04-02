Putin: Moskova'da saldırı emri verenleri bulacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Moskova'da gerçekleşen ve 144 kişinin ölümüne neden saldırıya ilişkin "emri verenlere kesinlikle ulaşacağız" dedi.



Putin saldırıdan sorumlu olanlara ulaşmak konusunda, "Ülkece çok büyük bir bedel ödedik ve durumun analizi son derece objektif ve profesyonel olmalıdır" diye konuştu.



Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi ve ABD'li yetkililer, saldırının ağın Afgan kolu Horasan tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istihbarata sahip olduklarını söyledi.



Rusya, saldırganların Ukrayna ile bağlantısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu açıklamıştı.

Kiev bunu yalanladı ve ABD bunu saçmalık olarak nitelendirerek reddetti.

