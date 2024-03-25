Putin Moskova'daki saldırılar hakkında konuştu | "Saldırı radikal islamcılar tarafından yapıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 22 Mart Cuma günü Crocus Belediye Binası konser salonunda düzenlenen terör saldırısından sonra alınan önlemler hakkında düzenlediği toplantının ardından konuştu.
Putin, Moskova saldırganlarının Ukrayna'ya gitmeye çalıştığını söyledi ve "neden" diye sordu.
Saldırıların radikal islamcılar tarafından yapıldığını söyleyen Putin, "İlgilendiğimiz saldırıların kimin işine yaradığı" dedi.
Saldırıların bir sindirme eylemi olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, "Suçu kimin işlediğini biliyoruz şimdi kimin emir verdiğini bilmek istiyoruz" diye konuştu.
Putin "Moskova'daki terör saldırıları da Kiev rejminin Rusya'ya saldırılarının bir parçası" dedi.
ÖLENLERİN SAYISI 139'A ÇIKTI
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, aynı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Teröristlerin konser salonuna (TSİ) 19.58’de geldiklerini ve 20.11’de binayı terk ettiklerini anlatan Bastrıkin, yakalanan saldırganların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.
Bastrıkin, “Saldırı sonucunda 139 kişi hayatını kaybetti, 75'inin kimliği bugün belirlendi. Ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Ölenlerin kimlik tespiti sürüyor.” dedi.
Aleksandr Bastrıkin, 182 kişinin de yaralandığını söyledi.
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