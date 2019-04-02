Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan’da Netanyahu’nun Moskova’ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini söyledi.
Peskov, “Netanyahu, Putin ile 4 Nisan’da kısa ve hızlı bir görüşme gerçekleştirecek” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son durumu ele almıştı.
Putin Netanyahu ile Moskova’da görüşecek
Anadolu AjansıDünya
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova’da görüşeceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan’da Netanyahu’nun Moskova’ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini söyledi.