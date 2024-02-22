Putin, nükleer başlıkları taşıyabilen Sovyet uçağını test etti

Rusya Devlet Medyasının aktardığına göre Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer savaş başlıklarını taşıyabilen bir süpersonik askeri uçakta test sürüşü yaptı.

Deneme, Rusya Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünden ki gün önce gerçekleşti.

Devlet televizyonu, Tu-160M füze taşıyıcısının, Rusya'nın merkezinde bulunan Kazan'daki bir uçak üreticisinin pistinden kalkış yaptığı ve bir süre sonra geri döndüğü anları yayınladı.

Putin, uçağın inişinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten yeni bir makine, birçok açıdan yeni. Daha iyi bir şekilde kontrol ediliyor. Hatta çıplak, eğitimsiz gözle bile görebilirsiniz" dedi.



Rus devlet haber ajansları, Putin'in Sovyet yapımı stratejik bombardıman uçağında 30 dakika geçirdiğini bildirdi. Bu uçak, Rusya'nın nükleer silahlarının bir parçasını oluşturuyor.