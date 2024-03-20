Putin: Ukrayna bombardımanına karşılık vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de aktivistlerle bir araya geldiği bir toplantıda konuştu.



Rus lider konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna tarafından sık sık bombalanan sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanacağını söyledi.



Putin ayrıca Rusya'nın sınır kenti Belgorod'a düzenelenen hava saldırılarına "karşılık vereceklerini" bildirdi.



Rusya'nın bombardımana nasıl karşılık vereceğine dair kendi planları olduğunu ancak Ukrayna'daki nüfusa ve sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti.



Televizyonda yayınlanan açıklamalarda Putin, "Asıl amaç güvenliğimizi garanti altına almak. Farklı yöntemler söz konusu, kolay olmayacak ama bunu yapacağız" dedi.



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