Putin Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını açıkladı: Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz

Son dakika haberi! Kremlin'in başkenti Moskova'da yer alan Kremlin Sarayı'nda Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik tören başladı. İmza törreni, Putin’in dün gece imzaladığı bir kararname ile Rusya’nın Herson ve Zaporojye’yi bağımsız bölgeler olarak tanımasının ardından geldi.

Bununla birlikte Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını geçen Şubat ayında tanımıştı.

Dört bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde halkın yüzde 99,23’ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 8,.05’i ve Zaporijya'da yüzde 93,11’i oylarını Rusya’ya katılmaktan yana kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, imza töreninin ardından ilhak edilen bölgelere atadığı liderlerle birlikte poz verdi.

Törenin açılışında konuşan Putin'in açıklamalarından satırbaşları:



"4 bölgenin Rusya'ya bağlanmıştır. Bu temel ve tarihi bir haktır. Donetsk'te, Luhansk'ta, Zaporijya ve Herson'da milyonlarca insan kararını vermiştir. Bizim ortak geleceğimizi hiç kimse elimizden alamaz.



4 BÖLGENİN İLHAKI MÜZAKERE EDİLMEYECEK



Luhansk, Donetsk, Zaproijya ve Herson Rusya'nın parçasıdır, bu konu müzakere edilmeyecektir.



Kimse topraklarının anavatanlarına bağlanmalarına engel olmayacak. Onlar bombalara, insanlık dışı işkencelere hedef oldular. Ama her türlü engel olma girişimine rağmen iradelerini ortaya koydular.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını açıkladı.

KİEV'E MÜZAKERE ÇAĞRISI

Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.



Topraklarımızı elimizdeki her türlü imkanı kullanarak savunacağız. Buralardaki hastaneleri, yolları ve binaları yeniden inşa edeceğiz. 4 bölgedeki insanların güvenliği için her türlü imkanı kullanacağız.



RUSYA DİMDİK AYAKTADIR

Onlar Rusya'nın yaptırımların ardından umutsuzluğa kapılacağını zannettiler. Ancak Rusya yeniden doğdu.



Batı bu büyük ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Ancak, biz Rusya olarak çökmedik. Her zamanki gibi dimdik ayaktayız. Batı hegemonyası altına girmedik. Bu yüzden teknolojimizi küresel piyasalardan geride tutmaya çalışıyorlardı.

Savaşın nedeni bizim Batı'ya boyun eğmemizdir. Rusya'nın gelişmesini istemiyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Onların dünyayı ele geçirme çabaları Rusya'nın başarısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Batı'nın kuralları ikiyüzlülükten ibarettir. Binlerce yıllık Rusya asla başka birinin iradesine boyun eğmeyecektir.

Böylesine bir milliyetçilik asla Rusya'da olamamışken Batı'nın Rus halkına karşı fasişt bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Kendileri bırakın geçmişte suçlarını kabul etmeyi, bunları başkalarının üzerine atmaya çalışıyorlar. ABD'deki ve Hinsitan'daki yerli halkları nasıl yok ettiklerini kabul etmiyorlar. İnsanları uyuşturcu bağımlısı yapmak ve onları hayvan gibi avlamak Batı'nın işidir. Sömürgeciliğe karşı Rusya her zaman karşı durmuştur.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İlhak edilen bölgelerin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz" dedi.

AB: İLHAKI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ



AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.



AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.



AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.



Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.



Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."



Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.



Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

