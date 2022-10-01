İlhak nedir, TDK Sözlüğü’ne göre ilhak ne demek?

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Rusya, Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürürken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Zaporijya, Herson, Luhansk ve Donetsk’in ilhak edildiğini açıkladı.



Putin, Kremlin’de yaptığı konuşmada; referendum sonuçlarına göre dört bölgede de ‘Rusya’ya bağlanma’ oylamasında evet oyu çıktığını ve Rusya’nın bu bölgeleri ilhak ettiğini resmen duyurdu.



Avrupa Birliği ilhak açıklamasını reddederken, Rusya’yı kınadı.



4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından vatandaşlar da Google’da ‘İlhak nedir, ilhak etmek ne demek?’, ‘İşgal ve ilhak arasında ne fark var?’ aramalarını yaptı.



TDK’YA GÖRE İLHAK NE DEMEK?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre ilhak; katma, baglama, ekleme, egemenliği altına alma anlamına geliyor.



İşgal ise bir yeri geçici süre ele geçirmek anlamına geliyor.

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