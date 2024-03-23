Putin ulusa seslendi: "Düşmanlarımız bizi bölemeyecek"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaşanan terör saldırısında 143 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusa seslendi.



Putin konuşmasına başlarken terör saldırında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu ve acil durum ekiplerine çabaları için teşekkür etti.



Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Putin, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan ederek, "Sevdiklerini kaybeden herkese en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bütün ülke ve tüm halkımız sizinle birlikte acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas ilan ediyorum" dedi.

"TÜM SALDIRGANLAR YAKALANDI"



Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilirken Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandığı iddia edildi.

Putin, olaya karışan saldırganların tamamını yakalandığını ve tutuklandığını söyledi.



Putin konuşmasında saldırının sorumlularını hedef alarak, "Bu suçun tüm failleri, organizatörleri ve emrini verenler, adil ve kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. Kim olursa olsun, onlara kim rehberlik ediyorsa. Tekrar ediyorum, Rusya'ya, halkımıza karşı bu zulmü, bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diye konuştu.



Ulusa seslenen Putin, "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullandı.