Putin ve Netanyahu, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Netanyahu ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinin basına açık kısmındaki konuşmasında, üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da tutuklanan İsrailli Naama Issachar'ın serbest bırakıldığını bildirdi.



Netanyahu'nun, Issachar'ın bırakılması için kendisine başvurduğunu aktaran Putin, İsrail vatandaşının af kararnamesini imzaladığını söyledi.



Transit geçiş esnasında Rusya sınırlarına girmeden bir uçaktan diğer uçağa bagaj aktarması yapılırken uyuşturucunun valizde bulunduğunu hatırlatan Putin, bu durumun İssachar'ın affını kolaylaştırdığına işaret etti.



Rusya ile İsrail arasındaki ikili ilişkileri de ele alacaklarını dile getiren Putin, "İsrail ile Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu arasında serbest ticaret bölgesi konusunda görüşmeler sürüyor. Ekonomi ve sosyal ilişkiler alanında ikili ilişkilerimiz gelişiyor." ifadelerini kullandı.





NETANYAHU, PUTİN'İN "SÖZDE PLAN" HAKKINDA GÖRÜŞÜNÜ ÖĞRENMEK İSTEDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını belirterek, bu hususlarla ilgili Putin'e bazı şeyler anlatmak istediğini söyledi.



Trump'ın planının ilanından sonra görüştüğü ilk dünya liderinin Putin olduğuna dikkati çeken Netanyahu, planla ilgili Putin'in görüşlerini öğrenmek istediğini vurguladı.



Netanyahu, Putin'e "Bugün konuşmak için özel bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi duymak, barış ve sükunetin sağlanması için nasıl gücümüzü toparlayacağımızı görmek isterdim ve şunu söylemeliyim ki şimdi İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü, daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca Netanyahu, Naama İssachar'ın serbest bırakılması dolayısıyla İsrail halkı adına Putin'e teşekkürlerini iletti.



İsrail Başbakanı, görüşmenin ardından Moskova’dan ayrıldı.



Rus basınında, Netanyahu’nun Putin’in affı ile serbest bırakılan İsrailli Naama Issachar ile aynı uçakla Rusya’dan ayrıldığı belirtildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Netanyahu görüşmesinin ardından gazetecilerin sözde Orta Doğu barış planı ile ilgili sorusunu cevapladı.



Putin’in ABD’nin bu planını destekleyip desteklemediği sorusuna Peskov, "Analiz etmeyi sürdürüyoruz." şeklinde yanıtladı.