Putin'den Biden'a esprili yanıt: Madem kaybettik gelsin pankek yiyelim

Vladimir Putin, ABD'nin yeni yardımlarının Rus ordusu için kolay olmayacağını kabul ediyor. Putin her şeye rağmen Rusya'nın savaşı kazanacağını ama yeni yardımların Ukrayna'nın ızdırabını artıracağını söyledi.



Rus lider Putin, "Öncelikle bu tabi zarar veriyor ve ilave tehdit oluşturuyor. Tabii ki bu saldırıları püskürteceğiz. Savaş savaştır. Bir tehdit oluşturuyorlar bunu söylemeye bile gerek yok ama cephedeki durumda radikal bir değişime yol açmaları imkansız." dedi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın cephede güçlü olduğunu bu sebeple, batının söylemini yumuşattığını savundu. Buna karşın Kiev'in barış görüşmelerine yanaşmadığını söyledi.



PANKEK DİPLOMASİSİ NEDİR?

Vladimir Putin ve Şi Cinping beraber yemek hazırlarken Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Cinping yakın ilişkilere sahip. ABD karşıtı cephenin iki güçlü üyesi olan Rusya ve Çin sık sık yan yana geliyor.



Putin, geçen yıl Ukrayna'yı işgale girişmeden kısa bir süre önce Pekin'de vakit geçirmişti.



İki lider ayrıca 2018 yılında literatüre pankek diplomasisi olarak giren bir etkinliğe de imza atmıştı. Putin ve Çin liderleri bir araya gelerek pankek hazırlamıştı.