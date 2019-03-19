Kırım'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'ın Simferopol kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine davet ettiğini söyledi.
Putin, "Erdoğan bu davete olumlu yaklaştı. Bakalım gelmeye zaman ve imkan bulacak mı" dedi.
Kırım'daki Müslümanların ibadet edeceği en büyük ve en kapasiteli camisi olacak Cuma Cami'nin açılış tarihi 21 Nisan 2019 olarak planlanıyor.
Putin'den Erdoğan'a Kırım'da cami açılışı daveti
NTV HaberDünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'daki Cuma camii'nin açılış törenine davet etti.
Kırım'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'ın Simferopol kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine davet ettiğini söyledi.