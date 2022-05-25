Putin’den Ukraynalılara Rus vatandaşlığının önünü açan kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzaladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 15:31

Putin’den Ukraynalılara Rus vatandaşlığının önünü açan kararname

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Yasa Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı 'in imzaladığı karara göre, 2019'da onaylanan sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştırıcı düzenlemeye ilaveler yapıldı.

Buna göre, Donestk ve Luhansk'ta yaşayanların yanı sıra 'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanların da Rus vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağlanacak.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.

Herson'un referandum ile Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini" bildirmişti.

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