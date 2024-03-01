Putin'den uzayda nükleer silah açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Güvenlik Konseyi'nde Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını söyledi. Daha önce ABD'den gelen "Rusya'nın gizli silahı" iddiaları böylelikle yalanlanmış oldu.

Putin'den uzayda nükleer silah açıklaması

Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmesi konusunda hiçbir plan olmadığını açıkladı.

Uzaydaki tehditlerin etkisiz hale getirilmesi ise her zaman Rusya için önemli bir konu olmaya devam edecek.

ABD'deki bazı kaynaklar Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları olduğunu iddia etmişti ancak Putin uzayda nükleer silahlara karşı olduğunu söyledi.

Moskova da ABD'nin iddialarını açıkça reddetti.

ABD'den Rusya uzaya nükleer silah yerleştirecek uyarısı

ABD'den Rusya uzaya nükleer silah yerleştirecek uyarısı

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