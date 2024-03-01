Putin'den uzayda nükleer silah açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmesi konusunda hiçbir plan olmadığını açıkladı.



Uzaydaki tehditlerin etkisiz hale getirilmesi ise her zaman Rusya için önemli bir konu olmaya devam edecek.



ABD'deki bazı kaynaklar Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları olduğunu iddia etmişti ancak Putin uzayda nükleer silahlara karşı olduğunu söyledi.



Moskova da ABD'nin iddialarını açıkça reddetti.



ABD'den Rusya uzaya nükleer silah yerleştirecek uyarısı Haberi Görüntüle