Putin'i kızdıracak hamle: Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı. Kiev hükümeti, Fransa'nın bu hamlesinin diğer Batılı ortakları da teşvik edeceğini umut ediyor.

Putin'i kızdıracak hamle: Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Başkomutanı Oleksandr Sırski, 'nın yakında savaşın harap ettiği 'ya birlikleri eğitmek için asker göndermeye başlayacağını söyledi.

Sırski, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yaptığı görüşmenin ardından, Fransız askeri eğitmenlerinin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgelerin imzalandığını söyledi.

Başkomutan Sırski, Telegram sosyal ağ uygulamasında, "Fransa'nın, Ukrayna askeri personelinin eğitimi için Ukrayna'ya eğitmenler gönderme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu.

BELGELER İMZALANDI

İlk Fransız eğitmenlerin yakın zamanda eğitim merkezlerini ziyaret etmelerini, altyapılarını ve kadrolarını tanımalarını sağlayacak belgeleri imzaladığını belirtti.

Sırski, "Fransa'nın kararlılığının diğer Batılı ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. İlk Fransız askeri konuşlandırmalarına ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşılmadı.

Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Haberi Görüntüle

MACRON DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Batılı birliklerin 'ya gönderilmesinin "göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

Müdahale, NATO içinde bölünmelere yol açtı; çünkü ittifakın üye ülkeleri, ile çatışma riskini artırabilecek askeri hamleleri reddetti.

İngiltere ve Almanya, Macron'un önerisine karşı olduklarını yüksek sesle dile getirdi.

RUSYA'DAN GÖZDAĞI

Moskova, Batılı birliklerin konuşlandırılmasının "kaçınılmaz olarak" Rusya ile NATO arasında topyekün bir savaşı tetikleyeceğini iddia etti.

Fransa'nın bu son hamlesi, 'nın Doğu Avrupa'daki en ateşli destekçilerinden bazılarının da asker göndermeyi düşünmesine yol açtı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta, "Litvanya, Ukraynalıların kendi topraklarında eğitimini organize edebilecek, Fransa veya başka bir ülke tarafından yönetilebilecek bir ülkeler koalisyonunun parçası olmaya hazır" diye konuştu.

İngiltere, ABD ve AB ülkeleri, Rusya'nın şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana Avrupa topraklarında 10 binden fazla asker eğitti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...