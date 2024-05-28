Putin'i kızdıracak hamle: Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın yakında savaşın harap ettiği Ukrayna'ya birlikleri eğitmek için asker göndermeye başlayacağını söyledi.



Sırski, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yaptığı görüşmenin ardından, Fransız askeri eğitmenlerinin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgelerin imzalandığını söyledi.



Başkomutan Sırski, Telegram sosyal ağ uygulamasında, "Fransa'nın, Ukrayna askeri personelinin eğitimi için Ukrayna'ya eğitmenler gönderme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu.

BELGELER İMZALANDI

İlk Fransız eğitmenlerin yakın zamanda eğitim merkezlerini ziyaret etmelerini, altyapılarını ve kadrolarını tanımalarını sağlayacak belgeleri imzaladığını belirtti.



Sırski, "Fransa'nın kararlılığının diğer Batılı ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. İlk Fransız askeri konuşlandırmalarına ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşılmadı.