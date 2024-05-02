Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali olduğunu yineledi.

Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

İngiliz The Economist dergisine konuşan Cumhurbaşkanı , 'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın 'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirten Macron, 'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin “meşru” şekilde gündeme gelebileceğini söyledi.

"HİÇBİR ŞEYİ GÖZ ARDI ETMEYEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rusya'nın eylemlerini tırmandırması halinde, tüm Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmek zorunda kalacağını vurgulayan Macron, "Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Macron ayrıca, Rusya'nın söz konusu durumu daha ileriye taşıması halinde Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya ve diğer komşu ülkelerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Avrupa'dan askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılmasa da "hiçbir şeyin hariç tutulmaması gerektiğini" belirten Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

"RUSYA AVRUPALILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT"

Rusya'yı “bölgesel istikrarı bozan bir güç” ve “Avrupalıların güvenliği için bir tehdit” şeklinde tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı, “Benim net bir stratejik hedefim var, Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Avrupa'da güvenlik kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Macron'un bu açıklamasına Polonya'dan destek gelirken Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu ihtimalin söz konusu olmadığını bildirmişti.

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