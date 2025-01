Putin'in dikkat çeken yeni yıl mesajı: "Her şey güzel olacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl öncesinde ülkesinin yurttaşlarına seslendi.



Yılbaşı konuşmasında Putin, ülkesinin her türlü zorluğun üstesinden gelerek ilerlediğini söyledi.



Ancak ülkesinin Ukrayna'daki savaşta büyük kayıplar vermesine, artan enflasyonla boğuşmasına ve yurtdışındaki diplomatik sorunlarına hiç değinmedi.

"HER ŞEYİN GÜZEL OLACAĞINDAN EMİNİZ"



Putin, "Her şeyin güzel olacağından eminiz. Biz bir arada olduğumuzda istediğimiz her şey gerçekleşir. Mutlu yıllar değerli arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.



Ülkesinde tarihi bir dönem yaşandığını ileri süren Rus lider, "Kendimize büyük hedefler koyduk ve onlara ulaştık, birlikte olduğumuz için birçok kez zorlukların üstesinden geldik" dedi.

"ANAVATAN SAVUNUCUSU YILI"



Çözülmesi gereken çok mesele olduğunu vurgulayan Putin, "Bağımsız, özgür ve güçlü ülkemiz, en büyük zorluklara cevap verebildi ve şimdi yeni yıl yaklaşırken geleceği düşünüyoruz. Her şeyin yoluna gireceğinden eminiz. Sadece ileri gideceğiz. Bizim için mutlak değer Rusya'nın kaderi ve vatandaşlarının refahı." ifadelerini kullandı.



2025 yılını "Anavatan Savunucusu Yılı" ilan eden Putin, ülkesi adına savaşanları ve bu yolda hayatını kaybedenleri övdü.

RUSYA SAVAŞTA KAN KAYBEDİYOR



New York Times'ın haberine göre savaş, tahmini 150 bin ila 200 bin Rus askerinin hayatına mal oldu, Rusya'nın ekonomisini yeniden şekillendirdi ve dünyadaki konumunu altüst etti.



Putin'in Rusya'nın en önemli resmi tatilinin arifesinde yaptığı konuşma, savaş dönemindeki liderliğinin en büyük çelişkisini ortaya koydu: Toplumu harekete geçirme ve uzun süreli bir çatışmaya hazırlama çabası ile günlük yaşamda normallik duygusunu koruma çabası.